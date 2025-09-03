El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Javi Poves vs Edu Aguirre  

Cara a cara: ¿Tierra plana o esférica? 

Histórico debate sobre terraplanismo en El Chiringuito

Cara a cara: ¿Tierra plana o esférica? 

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Javi Poves nos ha visitado en El Chiringuito y nos ha explicado por qué es terraplanista, teniendo un debate, para la historia, con Edu Aguirre. El redactor de El Chiringuito respondía a las teorías terraplanistas del exfutbolista y entrenador, en un cara a cara en el que no llegaron a ningún acuerdo, pero en el que Poves ha dejado razones y explicaciones… ¿irrebatibles?

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

“El fichaje de Laporte se cae por culpa de…” 

“El fichaje de Laporte se cae por culpa de…” 

Cara a cara: ¿Tierra plana o esférica? 

Cara a cara: ¿Tierra plana o esférica? 

Ocho parejas, un reto imposible: levantar castillos como rascacielos que resistan la marea

Ocho parejas, un reto imposible: levantar castillos como rascacielos que resistan la marea

Andy Bassich y su desafío más arriesgado: un ascensor hecho a mano en pleno Ártico
Momento destacado

Andy Bassich y su desafío más arriesgado: un ascensor hecho a mano en pleno Ártico

D'alessandro: "Flick tiene miedo de dejar el equipo en manos de adolescentes"
Ojo al discurso del tertuliano

D'alessandro: "Flick tiene miedo de dejar el equipo en manos de adolescentes"

De luchadores de sumo a aves en vuelo: las esculturas efímeras desafían la marea en la Bahía de Fundy
Momento destacado

De luchadores de sumo a aves en vuelo: las esculturas efímeras desafían la marea en la Bahía de Fundy

Artistas de todo el mundo desafían la marea creando impresionantes esculturas: de luchadores de sumo y dioses hindúes hasta aves en vuelo. ¿Quién se alzará con la victoria?

Ricko Dewilde regresa con sus hijos a la cabaña familiar y descubre rastros inquietantes: huellas de lobo y arañazos de oso
Momento destacado

Ricko Dewilde regresa con sus hijos a la cabaña familiar y descubre huellas de lobo y arañazos de oso

Ricko regresa a su cabaña acompañado de dos de sus hijos y encuentra huellas de lobos y osos en las inmediaciones de su casa. ¿Sus vidas correrán peligro?

Busquets Ferrer, al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad"

Busquets Ferrer, al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad"

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"

Desafío en la arena

Ya tenemos pareja ganadora de la nueva edición de Desafío en la arena

Publicidad