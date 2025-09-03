Javi Poves vs Edu Aguirre
Cara a cara: ¿Tierra plana o esférica?
Histórico debate sobre terraplanismo en El Chiringuito
Javi Poves nos ha visitado en El Chiringuito y nos ha explicado por qué es terraplanista, teniendo un debate, para la historia, con Edu Aguirre. El redactor de El Chiringuito respondía a las teorías terraplanistas del exfutbolista y entrenador, en un cara a cara en el que no llegaron a ningún acuerdo, pero en el que Poves ha dejado razones y explicaciones… ¿irrebatibles?
