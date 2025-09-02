D'alessandro: "Flick tiene miedo de dejar el equipo en manos de adolescentes"

Tras el partido ante el Rayo Vallecano, Hansi Flick aseguró en rueda de prensa al ser preguntado por Fermín que los egos dentro del vestuario matan el éxito.

Jorge D'alessandro ha sido tajante en plató alegando que el entrenador del Barça tiene 'miedo' de dejar el equipo en manos de adolescentes, ya que segúnda él: "No puedes poner a niños a liderar un grupo".