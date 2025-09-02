El Chiringuito de Jugones

Ojo al discurso del tertuliano

D'alessandro: "Flick tiene miedo de dejar el equipo en manos de adolescentes"

"No puedes poner a niños a liderar un grupo"

D'alessandro: "Flick tiene miedo de dejar el equipo en manos de adolescentes"

Publicado:

Tras el partido ante el Rayo Vallecano, Hansi Flick aseguró en rueda de prensa al ser preguntado por Fermín que los egos dentro del vestuario matan el éxito.

Jorge D'alessandro ha sido tajante en plató alegando que el entrenador del Barça tiene 'miedo' de dejar el equipo en manos de adolescentes, ya que segúnda él: "No puedes poner a niños a liderar un grupo".

Busquets Ferrer, al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad"
Información de Juanfe Sanz

Busquets Ferrer, al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad"

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"
Hansi Flick empieza a estar cansado del 'caso Fermín'

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"

"El Newcastle ha preguntado por Fermín y ya está en contacto por él"

"El Newcastle ha preguntado por Fermín y ya está en contacto por él"

Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"

Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"

