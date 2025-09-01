De luchadores de sumo a aves en vuelo: las esculturas efímeras desafían la marea en la Bahía de Fundy

Desafío en la arena

Artistas de todo el mundo desafían la marea creando impresionantes esculturas: de luchadores de sumo y dioses hindúes hasta aves en vuelo. ¿Quién se alzará con la victoria?

En la Bahía de Fundy, en New Brunswick, se celebra la competición playera más exigente del mundo. Diez parejas de escultores llegados de todas partes del planeta disponen de solo seis horas para crear lo más impresionante antes de que la marea arrastre sus obras al mar.

El reto de esta edición es claro: utilizando únicamente arena y agua, cada equipo deberá levantar una escultura que explique cómo es su equipo. Los jueces valorarán que las piezas tengan un concepto definido, que sean originales y que impacten a primera vista.

Entre las creaciones presentadas destacan un luchador de sumo, dos manos sosteniendo un puzzle en forma de cubo, una cara mirando al cielo, una pareja de artistas abriendo una cremallera que revela sus ideas, un castillo adornado con flores y una guitarra, dos aves en vuelo, el rey Neptuno y el dios hindú con cabeza de elefante, una diosa guerrera, una pareja de concursantes chocando los cinco y un niño esculpiendo un castillo. ¿Quién será la pareja ganadora?

Ya tenemos pareja ganadora de la nueva edición de Desafío en la arena

Ha llegado el momento de conocer a una nueva pareja ganadora de Desafío en la arena. La decisión de los jueces es muy complicada debido a la gran calidad de las esculturas.

