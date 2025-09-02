Ocho parejas, un reto imposible: levantar castillos como rascacielos que resistan la marea

En la Bahía de Fundy, en New Brunswick, ocho parejas ponen a prueba su talento artístico construyendo castillos de arena. El reto: idear un diseño original con detalles que sorprendan y levantar un encofrado más de altura. "Tendréis que hacer castillos como rascacielos que resistan hasta que la marea alcance los marcadores", les advierte el maestro Fresh-Wes.

Thomas y Alex, vencedores de la anterior prueba con sus aves en vuelo, impresionan a los jueces con un castillo coronado por estandartes.

Joon y Mitsu optan por un diseño de influencia japonesa, aunque los jueces echan en falta más detalles.

Amanda y Lisa apuestan por un castillo plagado de panales hexagonales; Matt y Lian levantan una fortaleza de Rapunzel de metro y medio; Andrei y Kateryna presentan un castillo de nubes derrumbado; Morgan y Delayne sorprenden con arquitectura gótica; y Joris y Benoit evocan la Navidad con un castillo lleno de cajas de regalo.

Por último, Vaibhav y Gowri destacan con una obra repleta de minuciosos detalles. ¿Quién se alzará con la victoria?