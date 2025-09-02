Andy Bassich y su desafío más arriesgado: un ascensor hecho a mano en pleno Ártico

Andy Bassich, que vive junto a su esposa Denise Becker en Eagle, a 196 kilómetros al sur del círculo polar ártico, lleva varios años levantando la casa de sus sueños: una cabaña segura y eficiente que se convertirá en su residencia permanente.

Ahora, afronta las fases finales del proyecto en medio de los días cada vez más cortos y el intenso frío del amanecer invernal. "Lo importante de esta casa es que la diseñé para que fuera a prueba de inundaciones por las crecidas del río", asegura Andy. Desde las devastadoras inundaciones de 2009, Bassich permanece siempre en alerta.

La tercera planta de la cabaña será destinada a almacén y, para acceder a ella, Andy ha diseñado un ascensor exterior con vigas de hierro, que piensa elevar con la ayuda de poleas. Sin embargo, teme que la estructura de unos 45 kilos no resista el peso y termine desplomándose.