“El fichaje de Laporte se cae por culpa de…” 

El mercado de fichajes se cerraba con un ‘bombazo’, la llegada de Laporte al Athletic Club, procedente de Al Nassr. Sin embargo, la inscripción del central español se iba demorando en el tiempo, hasta el punto en el que su fichaje se cae. Josep Pedrerol ha informado, en El Chiringuito, que la razón es que “se cae por culpa de su entorno, querían llevarle a otro club”, ha desvelado.