"¡Culito apretado que viene su Santidad...!"

El PSG y el Real Madrid se verán las caras en los octavos de final de la Champions League y Cristóbal Soria no puede aguantar más para disfrutar del partido, de la cara de los madridistas y del miedo que impone el astro argentino. 'Culito apretado', contra la pared y a luchar... a luchar porque Messi no conquiste el templo blanco 'one more time'. ¡Imperdible!