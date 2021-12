D'Alessandro: "El Atlético no da para más. Este equipo se acabó"

El Atlético de Madrid ha caído en el derbi por 2-0 y ve cómo se le aleja cada vez más la posibilidad de llevarse el título liguero. A pesar de la gran victoria el pasado martes en Champions y la clasificación a octavos de final, los rojiblancos, que tienen una de las mejores plantillas de su historia, no han empezado bien la temporada.

Jorge D'Alessandro no lo ha dudado ni un minuto y ha sido muy tajante sobre la situación del Atlético de Madrid: "No da para más. Este equipo se acabó". Para el argentino, Simeone ya no tiene la capacidad de estimular a sus jugadores y su etapa ha finalizado ya. ¿Opinas igual que él?