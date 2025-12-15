Edu Aguirre: “Si es a Pedri, pitan penalti seguro”

Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito, fue muy duro con el arbitraje del Alavés–Real Madrid. Aseguró que hay acciones que son clarísimas. Para él, es penalti y el árbitro de campo no lo vio, algo que ya le parece gravísimo.

Además, denunció que el árbitro que, según él, amenazó al Real Madrid no quiso llamar al VAR para revisar la jugada. Según Aguirre, si esa misma acción se la hacen a Pedri, del FC Barcelona, el penalti se pita sin ninguna duda.