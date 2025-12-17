El Chiringuito de Jugones

Edu Aguirre: "El último buen partido de Lamine fue hace nueve meses, ante el Inter"

El tertuliano volvió a ser duro con la estrella azulgrana.

Edu Aguirre y Josep Pedrerol

Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, afirmó que el último gran partido de Lamine fue hace nueve meses, ante el Inter de Milán. Además, se cuestionó la gestión de Flick con el jugador, señalando que si el entrenador insiste en que hay que cuidarlo, resulta contradictorio que lo alineara en un partido como el de Guadalajara.

Edu también aseguró que pensó que el Guadalajara empataría tras el 1-1 y defendió que deben hablar seriamente sobre el partido del Barça. Reconoció el enorme talento de Lamine, pero subrayó que no está teniendo la continuidad esperada.

