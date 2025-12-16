Pedrerol cuestiona a Freixa por los informes del caso Negreira: “¿Me queréis tomar el pelo?”

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, afirma que el caso Negreira es comparable a lo que le ocurre a él en su trabajo. Explica que recibe informes sobre cómo funcionan otras cadenas y que, como “entrenador” del programa, considera que debe revisar esos estudios. Freixa responde que esa no es una función propia de un entrenador.

Pedrerol replica que no se cree que un informe se quedara guardado en un armario, especialmente cuando fue pagado por la directiva del Barça con el dinero de los culés, y concluye diciendo: «¿Me queréis tomar el pelo?».