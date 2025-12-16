El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Pedrerol cuestiona a Freixa por los informes del caso Negreira: “¿Me queréis tomar el pelo?”

El presentador no se cree la versión de la bancada culé.

Josep Pedrerol y Toni Freixa

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, afirma que el caso Negreira es comparable a lo que le ocurre a él en su trabajo. Explica que recibe informes sobre cómo funcionan otras cadenas y que, como “entrenador” del programa, considera que debe revisar esos estudios. Freixa responde que esa no es una función propia de un entrenador.

Pedrerol replica que no se cree que un informe se quedara guardado en un armario, especialmente cuando fue pagado por la directiva del Barça con el dinero de los culés, y concluye diciendo: «¿Me queréis tomar el pelo?».

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Josep Pedrerol y Toni Freixa

Pedrerol cuestiona a Freixa por los informes del caso Negreira: “¿Me queréis tomar el pelo?”

Josep Pedrerol

“¿Te ríes de la justicia?”: el cruce entre Pedrerol y Freixa por el caso Negreira

Pesca extrema - La pesca del atún en números: esto es lo que llegan a costar

La pesca del atún en números: esto es lo que llegan a costar

Juanfe Sanz
¡Ver momento completo!

Juanfe Sanz: “El entorno del CTA dice que el VAR no debía intervenir en el penalti”

El Chiringuito de Jugones
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: “Si es a Pedri, pitan penalti seguro”

Pesca extrema - Los calamares entran en escena
Momento destacado

Los calamares entran en escena: así los utilizan para pescar atunes

Don Calamar se convierte en el protagonista del día en el Pinwheel.

Frontón en Mega
A partir de las 10h00

Duelo de gigantes en el Frontón de Bilbao: este domingo, en Mega

Mega ofrece este domingo un enfrentamiento de altura desde el Frontón Club Deportivo de Bilbao, donde dos parejas de primer nivel se baten en una intensa 4ª jornada del campeonato.

Soria: "¿Darle las llaves de un club a un vestuario? Ojo..."

Soria: "¿Darle las llaves de un club a un vestuario? Ojo..."

"Xabi Alonso está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés"

"Xabi Alonso está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés"

Pesca extrema - La combinación perfecta para atrapar un atún

La combinación perfecta para atrapar un atún

Publicidad