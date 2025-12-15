La pesca del atún en números: esto es lo que llegan a costar

Una vez capturado el atún, lo más difícil está hecho. Pero queda lo más interesante: ver si se obtendrán suficientes beneficios de él.

Por eso todos quieren el atún más grande. Porque a más grande, más dinero pagarán por él. Y esta gente se gana la vida gracias a ello, es su trabajo.

Así que llega el delicado momento. Primero toca medirlo, este mide 220 centímetros, es regordete. Y después, hablar con el experto y que valore en números y en dinero lo que vale el pez.

Siempre quieren seguir buscando peces de buena calidad, tienen que ser competitivos para ello y tienen que ganar dinero. El núcleo, el tamaño, la cantidad de grasa que tiene bajo la piel, por ejemplo, influye en el resultado final.

Cuando analizan los lomos, el color, la carne, el aspecto les dan una estimación del precio que podrían pagar por él. Este podría valer unos 37,6 dólares el kilo. No está nada mal.

La tripulación se despide hasta el día siguiente cuando esperan regresar con otra pieza similar.