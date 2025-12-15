Pesca extrema

La pesca del atún en números: esto es lo que llegan a costar

Además de pescar el atún lo importante es el dinero que van a ganar con él, que no es poco.

Una vez capturado el atún, lo más difícil está hecho. Pero queda lo más interesante: ver si se obtendrán suficientes beneficios de él.

Por eso todos quieren el atún más grande. Porque a más grande, más dinero pagarán por él. Y esta gente se gana la vida gracias a ello, es su trabajo.

Así que llega el delicado momento. Primero toca medirlo, este mide 220 centímetros, es regordete. Y después, hablar con el experto y que valore en números y en dinero lo que vale el pez.

Siempre quieren seguir buscando peces de buena calidad, tienen que ser competitivos para ello y tienen que ganar dinero. El núcleo, el tamaño, la cantidad de grasa que tiene bajo la piel, por ejemplo, influye en el resultado final.

Cuando analizan los lomos, el color, la carne, el aspecto les dan una estimación del precio que podrían pagar por él. Este podría valer unos 37,6 dólares el kilo. No está nada mal.

La tripulación se despide hasta el día siguiente cuando esperan regresar con otra pieza similar.

Los calamares entran en escena: así los utilizan para pescar atunes

Don Calamar se convierte en el protagonista del día en el Pinwheel.

Duelo de gigantes en el Frontón de Bilbao: este domingo, en Mega

Mega ofrece este domingo un enfrentamiento de altura desde el Frontón Club Deportivo de Bilbao, donde dos parejas de primer nivel se baten en una intensa 4ª jornada del campeonato.

