“¿Te ríes de la justicia?”: el cruce entre Pedrerol y Freixa por el caso Negreira

Tensión entre Freixa y Pedrerol por el caso Negreira en El Chiringuito

Josep Pedrerol

Toni Freixa afirma que el debate que se estaba produciendo en El Chiringuito eran ataques al Barça y difamaciones. Señala que el presidente del Real Madrid, en lugar de hablar de lo mal que está su club, habla del juicio del Barça, a lo que Josep Pedrerol le responde: "¿Te ríes de la justicia?".

Freixa sostiene que, si el señor Valverde o Luis Enrique no tenían los informes, la Liga no estaba perjudicada. Pedrerol pregunta entonces a Freixa si se siente traicionado o incómodo por haber formado parte de la junta directiva y no saber que se estaba pagando a Negreira. Freixa responde que eso hay que demostrarlo y que existe presunción de inocencia.

“¿Te ríes de la justicia?”: el cruce entre Pedrerol y Freixa por el caso Negreira

