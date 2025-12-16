La caña se engancha con el arpón: ¡menudo lío se ha formado!

En Pesca Extrema hay muchas cosas que pueden salir mal y solo una que puede salir bien.

Hay que tener cuidado con las picadas.

Con el lío de cañas que tienen no nos extraña que se enganchen entre ellos, a pesar de ser pescadores con gran experiencia.

Además, en esta ocasión han estado a punto de perder la caña, porque se ha enganchado, y el atún es tan grande que es capaz de arrancarla y llevársela a las profundidades del mar.