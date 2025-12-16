Pesca extrema

Momento destacado

La caña se engancha con el arpón: ¡menudo lío se ha formado!

Una simple maniobra hace que terminen bastante liados y pierdan tiempo para pescar.

La caña se engancha con el arpón: ¡menudo lío se ha formado!

En Pesca Extrema hay muchas cosas que pueden salir mal y solo una que puede salir bien.

Hay que tener cuidado con las picadas.

Con el lío de cañas que tienen no nos extraña que se enganchen entre ellos, a pesar de ser pescadores con gran experiencia.

Además, en esta ocasión han estado a punto de perder la caña, porque se ha enganchado, y el atún es tan grande que es capaz de arrancarla y llevársela a las profundidades del mar.

La caña se engancha con el arpón: ¡menudo lío se ha formado!

La caña se engancha con el arpón: ¡menudo lío se ha formado!

La pesca del atún en números: esto es lo que llegan a costar

Además de pescar el atún lo importante es el dinero que van a ganar con él, que no es poco.

Los calamares entran en escena

Los calamares entran en escena: así los utilizan para pescar atunes

