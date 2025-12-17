Josep Pedrerol explica la intrahistoria del retraso del Guadalajara-Barça

Josep Pedrerol informó sobre el motivo del retraso del partido de Copa entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona. Desde el club aseguran que se produjo un error administrativo: un documento que olvidaron enviar y que finalmente fue remitido a las 18:30 horas.

Según información de Paco Buyo, el Guadalajara quiso agradecer al Ayuntamiento y a su alcaldesa el esfuerzo y la rapidez con la que actuaron para que la grada pudiera estar disponible a tiempo. El club asumió el error y destacó la colaboración de la ciudad y de su alcaldesa para solucionar el problema.