"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"

“Es un Xabi con dudas”, sentenció Pedrerol al hablar de la situación del entrenador del Real Madrid. “Empezó fuerte, valiente, con personalidad, que se enfrentó a los pesos pesados… y da la impresión de que ha perdido”, añadió. El presentador considera que el equipo ha perdido identidad y confianza, y que a Xabi Alonso se le vienen "15 días duros", haciendo referencia al parón de selecciones.