Pedrerol analiza el bajón del Real Madrid
"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"
El presentador de El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, valoró el difícil momento que atraviesa el Real Madrid tras su derrota en Europa y el empate liguero ante el Rayo. El periodista apuntó directamente al técnico blanco, del que aseguró que ya no transmite la misma fuerza que al inicio de temporada.
“Es un Xabi con dudas”, sentenció Pedrerol al hablar de la situación del entrenador del Real Madrid. “Empezó fuerte, valiente, con personalidad, que se enfrentó a los pesos pesados… y da la impresión de que ha perdido”, añadió. El presentador considera que el equipo ha perdido identidad y confianza, y que a Xabi Alonso se le vienen "15 días duros", haciendo referencia al parón de selecciones.
