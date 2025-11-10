El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Pedrerol analiza el bajón del Real Madrid

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"

El presentador de El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, valoró el difícil momento que atraviesa el Real Madrid tras su derrota en Europa y el empate liguero ante el Rayo. El periodista apuntó directamente al técnico blanco, del que aseguró que ya no transmite la misma fuerza que al inicio de temporada.

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

“Es un Xabi con dudas”, sentenció Pedrerol al hablar de la situación del entrenador del Real Madrid. “Empezó fuerte, valiente, con personalidad, que se enfrentó a los pesos pesados… y da la impresión de que ha perdido”, añadió. El presentador considera que el equipo ha perdido identidad y confianza, y que a Xabi Alonso se le vienen "15 días duros", haciendo referencia al parón de selecciones.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"

Nuevo enfrentamiento en Frontón

Nuevo enfrentamiento en Frontón: Altuna III y P. Etxeberria, este domingo en Mega

Hansi Flick

José Álvarez: "Flick está cansado de la prensa y feliz con sus jugadores"

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"
Sobre la situación del entorno del técnico blaugrana

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"

Pedrerol: "En el vestuario del Madrid hay jugadores que..."
'Bombazo' de Josep Pedrerol sobre el Real Madrid

Pedrerol: "En el vestuario del Madrid hay jugadores que..."

Edu Aguirre: “Es una vergüenza”
Calentón del redactor tras la polémica en Bélgica

Edu Aguirre: “Es una vergüenza”

El FC Barcelona ha logrado empatar el partido ante el Brujas ‘in extremis’

Top mecanic
Gran estreno

Top Mecanic llega a Mega: el taller donde los coches destrozados cobran vida

De lunes a viernes tienes una nueva cita en las tardes de Mega, a las 19:15h, con Top Mecanic, donde los concursantes tendrán que preparar un coche de desguace a contrarreloj.

“¡Así no se puede jugar!”: el rapapolvo de Roncero al Real Madrid

“¡Así no se puede jugar!”: el rapapolvo de Roncero al Real Madrid

Edu Aguirre: “Ha faltado fútbol en Anfield”

Edu Aguirre: “Ha faltado fútbol en Anfield”

“Le estáis haciendo daño: no va a ser eso que decís”

“Le estáis haciendo daño: no va a ser eso que decís”

Publicidad