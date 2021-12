Enfado monumental de Xavi con sus jugadores tras empatar contra Osasuna

El Barça ha vuelto a dejarse puntos en LaLiga, esta vez en El Sadar. Empató Osasuna a falta de cuatro minutos para el 90, y Xavi terminó el partido muy enfadado con sus jugadores. Darío Montero nos cuenta, en exclusiva, el cabreo del entrenador catalán con la plantilla tras haber desperdiciado una nueva ocasión para sacar los tres puntos.

Los errores defensivos son el principal problema del FC Barcelona, y prueba de ello ha sido el empate en Pamplona. Xavi, al acabar el encuentro, entró al vestuario a recriminarle a los futbolistas que "no han entendido el partido", según nos cuenta Darío Montero. Parece ser que la plantilla no capta las ideas que el entrenador quiere plasmar sobre el césped, y eso es algo que no le gusta nada.