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EXCLUSIVA DE JOSEP PEDREROL

Florentino Pérez, al presidente del Bayern: "Al final, me tendrás que vender a Olise"

"Aún así, el club ve casi imposible que lo vendan"

Florentino Pérez, al presidente del Bayern: "Al final, me tendrás que vender a Olise"

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Michael Olise es uno de los nombres que más ilusionan al madridismo. El francés ha hecho una temporada impecable con el Bayern y un Mundial espectacular con la selección francesa.

Josep Pedrerol ha desvelado en exclusiva qué le dijo Florentino a Herbert Hainer tras ser preguntados ambos por Olise: "Al final, me tendrás que vender a Olise".

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