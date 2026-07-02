Florentino Pérez, al presidente del Bayern: "Al final, me tendrás que vender a Olise"

Michael Olise es uno de los nombres que más ilusionan al madridismo. El francés ha hecho una temporada impecable con el Bayern y un Mundial espectacular con la selección francesa.

Josep Pedrerol ha desvelado en exclusiva qué le dijo Florentino a Herbert Hainer tras ser preguntados ambos por Olise: "Al final, me tendrás que vender a Olise".