El exfutbolista uruguayo, en El Cafelito de Josep Pedrerol

El consejo de Pandiani a Lamine: "Tiene que cambiar algunas cosas de su entorno"

Los pitos en los estadios a jugadores como Lamine o Vinicius están dando muchos que hablar en las últimas semanas y el Rifle Pandiani ha hablado sobre ello en El Cafelito de Josep Pedrerol

El consejo de Pandiani a Lamine: "Tiene que cambiar algunas cosas de su entorno"

Cuando hablas de Lamine y lo que está haciendo en el Barça se hace imposible que no te venga a la cabeza el nombre de Messi. El Rifle Pandiani no ha sido menos en El Cafelito de Josep Pedrerol y se ha ayudado de la figura del argentino para explicar los pitos al actual jugador culé: "Le pitan por cosas extradeportivas, a Messi le aplaudían en los estadios"..

