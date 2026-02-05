El consejo de Pandiani a Lamine: "Tiene que cambiar algunas cosas de su entorno"

Cuando hablas de Lamine y lo que está haciendo en el Barça se hace imposible que no te venga a la cabeza el nombre de Messi. El Rifle Pandiani no ha sido menos en El Cafelito de Josep Pedrerol y se ha ayudado de la figura del argentino para explicar los pitos al actual jugador culé: "Le pitan por cosas extradeportivas, a Messi le aplaudían en los estadios"..