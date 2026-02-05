El exfutbolista uruguayo no se corta en El Cafelito de Josep Pedrerol
Pandiani: "Yo recuperaba a Ramos, Valverde no es un líder"
El Rifle ha estado mano a mano con Josep Pedrerol en El Cafelito y la pregunta sobre el vestuario del Real Madrid era obligatoria...
Publicidad
Pocas veces ha habalado tan claro y contundente sobre los liderazgos del vestuario del Real Madrid. El Rifle Pandiani aseguró en El Cafelito de Pedrerol que tiene la solución para la situación actual... con un palo incluido un compatriota: "Yo recuperaba a Ramos, Valverde no es un líder".
Publicidad