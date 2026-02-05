El Chiringuito de Jugones

El exfutbolista uruguayo no se corta en El Cafelito de Josep Pedrerol

Pandiani: "Yo recuperaba a Ramos, Valverde no es un líder"

El Rifle ha estado mano a mano con Josep Pedrerol en El Cafelito y la pregunta sobre el vestuario del Real Madrid era obligatoria...

Pocas veces ha habalado tan claro y contundente sobre los liderazgos del vestuario del Real Madrid. El Rifle Pandiani aseguró en El Cafelito de Pedrerol que tiene la solución para la situación actual... con un palo incluido un compatriota: "Yo recuperaba a Ramos, Valverde no es un líder".

