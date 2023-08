José Álvarez desveló anoche en 'El Chiringuito' las posibilidades que hay a día de hoy de que Neymar Júnior vuelva al Barcelona. "Neymar quiere volver y el Barça quiere que vuelva", explicó Álvarez. Sin embargo, la operación no sería nada sencilla: "Es difícil pero no imposible, le doy un 10% de posibilidades de que ocurra". José Álvarez contó la clave para que el fichaje de Neymar por el Barcelona: "Podría hacerse si se produce alguna salida importante y no me refiero a la de Lenglet o Kessié sino a la de Ansu Fati". "Lo de Neymar es difícil pero no imposible", concluyó.