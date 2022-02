Juanfe Sanz: "Es un milagro que el Madrid no salga goleado de París"

¡Qué noche para el Real Madrid! Los de Carlo Ancelotti estuvieron perdidos sobre el césped durante todo el partido y no tuvieron clarividencia de cara a puerta ni con la pelota en los pies. El sufrimiento se transformó en una derrota dolorosa en el último segundo de choque. Kylian Mbappé decantó la balanza con un golazo, tras una jugada individual que pasará a la historia de la competición.

Los de Carlo Ancelotti se han visto superados en los 90 minutos por el equipo parisino. La superioridad fue tal, que el equipo blanco no consiguió tirar a puerta. Un dato durísimo que nos ha mostrado Juanfe Sanz en el plató de El Chiringuito de Jugones. Además, afirma atónico que no sabe cómo el Madrid "no ha salido goleado". ¡Ojo a la opinión de Juanfe!