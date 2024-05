"Al Khelaifi no estaba invitado a la despedida de Mbappé"

Kylian Mbappé organizó esta noche su despedida del PSG en un restaurante en la capital francesa. El aún jugador del club galo ha invitado a sus compañeros en el equipo, staff, fotógrafos...

Quien no acudió a la ceremonia fue Al Khelaifi y Juanfe Sanz ha revelado esta noche los motivos de la ausencia: "Nasser no estaba invitado al evento. El final de la relación entre Kylian y él no ha sido bueno".