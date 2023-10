"El PSG no se fía de Mbappé"

¡El culebrón de Mbappé está de vuelta! El francés termina contrato con el PSG en verano de 2024 y aún no ha renovado su contrato. De hecho, en París no tienen nada claro que eso vaya a suceder y así se lo han hecho saber a Juanfe Sanz, que ha informado hoy en 'El Chiringuito' que desde el conjunto galo le dicen: "No nos fiamos de Mbappé".