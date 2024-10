"¿Que me insultaron a mí? Con los cascos no escuché nada"

Lo sucedido en el Metropolitano este domingo ha dado la vuelta al mundo. Algunos ultras de la grada de animación del Metropolitano le lanzaron mecheros a Courtois, lo que llevó al colegiado Busquets Ferrer a detener el encuentro y mandar a los jugadores a vestuarios.

Guti estaba en El Metropolitano y esta noche en El Chiringuito ha hablado sobre los incidentes y sobre posibles insultos hacia él: "No hay ningún gesto que justifique que le tiren algo a Courtois. ¿Que me insultaron a mí? Con los cascos cascos no lo escuché".