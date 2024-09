"He soñado con esto muchos años"

¡POR FÍN! Kylian Mbappé se citaba de nuevo ante la afición madridista y el francés no defraudó. Desde el primer minuto de no paró de intentarlo hasta que, en el minuto 67, una genialidad de Valverde le dejó en bandeja firmar su primer tanto liguero, que tendría continuidad ocho minutos más tarde transformando un penalti que cometió Rui Silva sobre Vinicius. Kylian aseguró en el micrófono de Edu Aguirre que había "soñado con este momento muchos años".