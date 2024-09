Las polémicas declaraciones de Vinicius sobre el racismo en España siguen trayendo cola. El brasileño en una entrevista para CNN afirmó que si no evolucionaba la lucha contra el racismo en España, deberían cambiar la sede del Mundial 2030.

Muchos madridistas no vieron con buenos ojos las declaraciones de una de sus estrellas. Edu Aguirre ayer se mostró dolido por dichas palabras y hoy ha lanzado un mensaje contundente: "Vinicius tiene que señalar a los racistas, pero no dar esa imagen de España".