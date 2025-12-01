Mensaje interno del Real Madrid
“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito
Josep Pedrerol aseguró que desde el club blanco le transmiten un mensaje claro en plena ola de debate: paciencia con este en el proyecto.
Publicidad
Durante el análisis de la actualidad del Real Madrid, Josep Pedrerol desveló en exclusiva que fuentes del club le han trasladado un mensaje rotundo: “hay que tener paciencia”. El presentador explicó que la entidad entiende el ruido generado alrededor del equipo, pero subraya que no es momento de precipitar conclusiones ni decisiones.
Publicidad