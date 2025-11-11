El Chiringuito de Jugones

Opinión de Pedrerol sobre la fotografía de Messi

“La imagen es preciosa, pero no se puede entrar así al Camp Nou”

Josep Pedrerol aseguró en El Chiringuito que la foto de Messi en el Camp Nou le parece emotiva, pero cuestionó la forma en que se produjo la entrada al estadio

El Chiringuito
Publicado:

Pedrerol afirmó que le encanta ver a Messi en el Camp Nou, pero que la situación no debería haberse dado “como si fuera un delincuente”, en referencia a la entrada improvisada y sin un protocolo claro. Defendió que un gesto de ese valor merece un entorno adecuado y una organización acorde a la figura del jugador.

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"
Pedrerol analiza el bajón del Real Madrid

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"

Hansi Flick
José Álvarez: "Flick está cansado de la prensa y feliz con sus jugadores"

Según el periodista, Hansi Flick está molesto con el ruido mediático y reafirma su confianza plena en sus jugadores.

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"
Sobre la situación del entorno del técnico blaugrana

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"

El tertuliano de 'El Chiringuito' se posicionó muy contundente contra el estilo de juego y gestión del vestuario blaugrana por parte del entrenador del Barcelona, Hansi Flick

Pedrerol: "En el vestuario del Madrid hay jugadores que..."

Pedrerol: "En el vestuario del Madrid hay jugadores que..."

Edu Aguirre: “Es una vergüenza”

Edu Aguirre: “Es una vergüenza”

