Opinión de Pedrerol sobre la fotografía de Messi
“La imagen es preciosa, pero no se puede entrar así al Camp Nou”
Josep Pedrerol aseguró en El Chiringuito que la foto de Messi en el Camp Nou le parece emotiva, pero cuestionó la forma en que se produjo la entrada al estadio
Pedrerol afirmó que le encanta ver a Messi en el Camp Nou, pero que la situación no debería haberse dado “como si fuera un delincuente”, en referencia a la entrada improvisada y sin un protocolo claro. Defendió que un gesto de ese valor merece un entorno adecuado y una organización acorde a la figura del jugador.
