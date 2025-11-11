Una visita inesperada
Messi volvió al Camp Nou de forma improvisada
Las imágenes que Messi publicó desde el Camp Nou no estaban planeadas. Según Cristóbal Soria, el argentino entró tras una cena cercana al estadio y con el permiso del guardia que lo reconoció.
Publicidad
Messi estaba cenando cerca del Camp Nou y decidió dar un paseo con algunos compañeros. Al ver una puerta abierta, el guardia lo identificó y le permitió pasar. El argentino recorrió el estadio y tomó las fotos que luego compartió en Instagram, un gesto que emocionó a los aficionados.
Publicidad