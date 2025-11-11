El Chiringuito de Jugones

Una visita inesperada

Messi volvió al Camp Nou de forma improvisada

Las imágenes que Messi publicó desde el Camp Nou no estaban planeadas. Según Cristóbal Soria, el argentino entró tras una cena cercana al estadio y con el permiso del guardia que lo reconoció.

Messi volvió al Camp Nou de forma improvisada

Messi estaba cenando cerca del Camp Nou y decidió dar un paseo con algunos compañeros. Al ver una puerta abierta, el guardia lo identificó y le permitió pasar. El argentino recorrió el estadio y tomó las fotos que luego compartió en Instagram, un gesto que emocionó a los aficionados.

“La imagen es preciosa, pero no se puede entrar así al Camp Nou”

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"
Pedrerol analiza el bajón del Real Madrid

