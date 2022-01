Jorge D'Alessandro: "Lo de hoy fue un mal partido de fútbol"

El Athletic Club ha superado al Atlético de Madrid y se planta en una nueva final de la Supercopa de España. En el partido ante los de Simeone, los 'leones' consiguieron remontar un 0-1 adverso. Pretenderán renovar el título y seguir siendo los vigentes campeones, pues ya lo consiguieron la temporada pasada venciendo a Real Madrid y FC Barcelona. Aunque, si volvemos un par de días atrás, Jorge D'Alessandro veía al Atleti directamente en la final.

"Lo siento por los aficionados del Athletic, pero el Atlético de Madrid está ya en la final". Palabras que no sentaron bien a Edu Velasco, con quien ha tenido en el programa de esta noche un 'cara a cara'. "Quiero felicitar a Edu por la clasificación", señala el maestro. Aún así, D'Alessandro no ha cambiado su opinión acerca de las plantillas, y sigue viendo al Atlético "mejor equipo". ¡Ojo a la opinión!