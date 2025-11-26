El Chiringuito de Jugones

Josep Pedrerol: “Florentino Pérez le ha dicho a Xabi que no se juega el puesto ante Olympiacos”

El presentador reveló la conversación entre Xabi Alonso y el presidente del Real Madrid.

Josep Pedrerol

El Chiringuito
Josep Pedrerol comentó en El Chiringuito de Jugones, a modo de exclusiva, la conversación entre Xabi Alonso y Florentino Pérez. Según explicó, ambos mantienen una relación de cariño y respeto. Florentino confía plenamente en Xabi Alonso y está convencido de que tiene una buena plantilla. Lo único que necesita el técnico es tiempo para conocer mejor a los jugadores, pues el equipo atraviesa un periodo de transición.

La charla fue tranquila y de ánimo. Además, Pedrerol afirmó que, según su información, “no se juega el puesto mañana ante Olympiacos”.

