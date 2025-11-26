¡Ver momento completo!
Jota Jordi: “Estoy en el programa por obligación; a estos jugadores hay que exigirles mucho más”
Al periodista catalán se le notó hundido tras la derrota de los de Flick en Stamford Bridge.
Publicidad
Jota Jordi, periodista de El Chiringuito de Jugones, se mostró hundido tras la derrota del Barça en Londres ante el Chelsea. Muy enfadado, confesó: “Estoy en el programa por obligación, me quedo por mis compañeros”, dejando claro su malestar por la imagen del equipo.
Afirmó que a los jugadores del Barça hay que exigirles mucho más y que con esta actitud no se puede competir al máximo nivel.
Publicidad