Los pescadores se enfrentan a lo más temido: la flota de domingueros que no saben pescar

Comienza la sexta semana de pesca y el Pinwheel va por delante. En este programa van a ver quién puede quedar atrás y quién no: en una carrera tan igualada cualquiera puede ganar.

Pero ahora los competidores del programa tienen que estar pendiente de que los navegantes de recreo no les quiten su premio. Su mayor estorbo no son los contrincantes, sino el resto de pescadores que se encuentran en el mar, que van buscando los barcos que sí que saben pescar y se ponen al lado.

El FV-Tuna.com, que va en segundo lugar, no pescó nada la semana anterior y según su capitán, Dave Carraro, es porque la zona es un laberinto para los peces. Como dice Sandro Maniaci, primer oficial del mismo barco, como los peces se asusten se irán a otra parte.

Han contado 87 barcos y como dice el primer oficial del Wicked Pissah, Rick Schrafft,.están desesperados con los domingueros que no tienen modales ni idea de pescar. Paul Hebert, el capitán, piensa que es como una red, todas esas anclas y sedales y no hay por dónde pasar. ¡Hasta hay dos pescando en moto de agua!

El Hot Tuna, capitaneado por Tj Ott que se encuentra a mitad de la tabla de clasificación, pescó un gran pez por el que pagan 15 mil dólares. Y en cuanto la gente que pesca una o dos veces a la semana se entera, la flota va donde ven que lo pescaron y no respetan nada. Lo ideal sería compartir el espacio porque ambos están haciendo lo mismo. Y además al cambiar la marea los barcos se moverán y puede ser peligroso chocarse unos con otros.

¿Serán capaces de pescar algo sin enfrentarse a nadie?