Juanma Rodríguez: "No quiero que me traten mejor... ¡quiero que no me traten peor!"

El Real Madrid ha perdido 1-0 frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y los blancos no han estado acertados. Éder Militao regaló el gol a Enes Unal en el gol azulón y la falta de precisión impidió a los blancos darles la vuelta al partido.

Sin embargo, Juanma Rodríguez se ha indignado con un posible penalti de Damián Suárez sobre Marcelo y ha lanzado una petición: "No quiero que me traten mejor... ¡quiero que no me traten peor!". ¿Estás de acuerdo con él y crees que el Madrid está siendo perjudicado por los árbitros?