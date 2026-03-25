Manuel Agudo ‘Nolito’, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

El Chiringuito de Jugones

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Nolito: "El fútbol ha sido mi mejor psicólogo"

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El Chiringuito
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Nolito se pasa por El Cafelito de Josep Pedrerol para hablar de su carrera futbolística; sus inicios en en el fútbol profesional, su debut con la selección española, sus importantes pasos por Celta y Sevilla, cómo es compartir vestuario con Leo Messi y ser entrenado por Pep Guardiola en el Manchester City.

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