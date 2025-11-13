El Chiringuito de Jugones

Las palabras de Rubiales en El Chiringuito sacuden a toda España: “No voy a pedir perdón a Jenni Hermoso”

La entrevista de Luis Rubiales en El Chiringuito de Jugones ha generado una oleada de reacciones en todo el país. Sus declaraciones, especialmente la negativa a disculparse con Jenni Hermoso, han sido recogidas por los principales medios nacionales.

La aparición de Luis Rubiales en el programa de Josep Pedrerol ha monopolizado el debate deportivo y social en España. El expresidente de la RFEF volvió a defender su actuación tras el Mundial femenino y afirmó con rotundidad: “No voy a pedir perdón a Jenni Hermoso”. Sus palabras no tardaron en hacerse virales, y medios como MARCA, El Mundo, AS o Mundo Deportivo se hicieron eco de sus declaraciones, reavivando la polémica que marcó el pasado Mundial femenino de fútbol.

Circuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia).
GP COMUNIDAD VALENCIANA DE MOTOGP

La última carrera del año de MotoGP vuelve a Valencia en una edición especialmente emotiva

El piloto brasileño Diogo Moreira celebra su victoria en el Grand Premio de Portugal de Moto2.
MOTOCICLISMO G.P. COMUNIDAD VALENCIANA | MOTO2/MOTO3

Moreira, con todo a favor para lograr el título de Moto2 y campeonato resuelto con dominio español en Moto3

El piloto español, Jorge Martín, vigente campeón del mundo de Moto GP
AUSENTE DESDE EL GP DE JAPÓN

Jorge Martín reaparece en Valencia pensando "en 2026"

El piloto español de Aprilia Racing, ausente desde el GP de Japón por una fractura desplazada de la clavícula derecha sufrida durante la carrera al sprint, deberá someterse a una evaluación del equipo médico del Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM para recibir la autorización para competir.

“Vi un movimiento inminente de la extrema izquierda para ir a por mí”, asegura Rubiales
Rubiales vincula su caída con el contexto político en España

Luis Rubiales compareció en El Chiringuito de Jugones con un contundente mensaje titulado 'amnistía', donde denunció una supuesta persecución política en su contra, vinculándola al contexto de la investidura de Pedro Sánchez y el papel de los partidos independentistas.

Rubiales carga contra Jenni Hermoso: “Una persona con la madurez de 33 años no tiene un cambio de opinión, tiene un cambio de versión”

