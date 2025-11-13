Las palabras de Rubiales en El Chiringuito sacuden a toda España: “No voy a pedir perdón a Jenni Hermoso”

La aparición de Luis Rubiales en el programa de Josep Pedrerol ha monopolizado el debate deportivo y social en España. El expresidente de la RFEF volvió a defender su actuación tras el Mundial femenino y afirmó con rotundidad: “No voy a pedir perdón a Jenni Hermoso”. Sus palabras no tardaron en hacerse virales, y medios como MARCA, El Mundo, AS o Mundo Deportivo se hicieron eco de sus declaraciones, reavivando la polémica que marcó el pasado Mundial femenino de fútbol.