“Un ‘lo siento’ no es suficiente”: Andrea Segura carga contra Rubiales

Andrea Segura, tertuliana de El Chiringuito de Jugones, criticó duramente a Luis Rubiales por el famoso beso a Jenni Hermoso y por la entrevista concedida por el expresidente de la Federación Española.

“Un ‘lo siento’ no es suficiente. Rubiales se ha encargado de construir el relato”, afirmó Segura. Según la periodista, aunque Rubiales asegura que mantenían una buena relación, “no eran amigos; él era el presidente de la Federación y ella, una leyenda de la selección”.

Segura subrayó además que “el juicio puede tardar años, y él lo sabe. Puedes hacer daño a alguien sin que sea un delito y pedir perdón por el daño que has podido causar”.