Moto GP

En directoPROGRAMACIÓN TV

MOTOCICLISMO G.P. COMUNIDAD VALENCIANA | MOTO2/MOTO3

Moreira, con todo a favor para lograr el título de Moto2 y campeonato resuelto con dominio español en Moto3

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) cuenta con todo a favor para lograr el título de campeón del mundo de Moto2, salvo caida y pese a lo que haga el español Manuel González (Kalex) en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

El piloto brasileño Diogo Moreira celebra su victoria en el Grand Premio de Portugal de Moto2.

Publicidad

mega
Publicado:

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) cuenta con todo a favor para lograr el título de campeón del mundo de Moto2, a pesar de los esfuerzos que pueda realizar el español Manuel González (Kalex) en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se disputa este fin de semana en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.

Los 24 puntos de ventaja con los que llega Diogo Moreira se antojan más que suficientes como para conseguir el título mundial de Moto2, el único que falta por adjudicar en esta temporada 2025, pues al piloto natural de Sao Paulo le basta con salir a la defensiva y controlar las evoluciones de su rival madrileño.

González necesita imperiosamente ganar la carrera y que su oponente sume como máximo un punto, el correspondiente a la decimoquinta posición, lo que daría un empate matemático entre ambos pilotos y el título al madrileño por su mayor número de victorias, cinco frente a cuatro.

Pero esa es una visión excesivamente optimista, pues Manuel González no gana una carrera desde Mugello (Italia), novena cita de una temporada, que este fin de semana afrontará su vigésimo segundo gran premio, en el calendario más extenso jamás disputado en el campeonato del mundo de motociclismo.

Y la categoría de Moto2 no destaca precisamente por la superioridad clara de alguno de sus protagonistas, pues al margen de las cuatro victorias de Diogo Moreira y Manuel González, también se han subido a lo más alto del podio un nutrido grupo de pilotos.

En esa lista amplia de vencedores se encuentran el británico Jake Dixon (Boscoscuro), el turco Deniz Öncü (Kalex), el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el australiano Senna Agius (Kalex) y los españoles Arón Canet (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex).

Campeón y dominio español

La situación será completamente distinta en Moto3, con José Antonio Rueda (KTM) matemáticamente campeón del mundo, aunque lesionado en el 'espeluznante' accidente que sufrió en Sepang (Malasia) junto al suizo Noah Detwiller (KTM), y que también se suele resolver en unas últimas vueltas de auténtico infarto.

Salvo el triunfo del japonés Taiyo Furusato (Honda) en Malasia, todas las victorias de la temporada 2025 han recaído en manos españolas, el más laureado de todos ellos el propio José Antonio Rueda, pero con triunfos que se reparten Ángel Piqueras, David Muñoz y Máximo Quiles, si bien hay una lista mucho más amplia de aspirantes que por uno u otro motivo todavía no se han subido a lo más alto del podio.

Esos casos, los de los que no se han subido al primer 'cajón' del podio, tienen nombres propios como los de los españoles Adrián Fernández (Honda), David Almansa (Honda) o Álvaro Carpe (KTM), el australiano Joel Kelso (KTM), el argentino Valentín Perrone (KTM) o los italianos Luca Lunetta (Honda) y Guido Pini (KTM).

En cualquier caso y por su condición de 'locales', los pilotos españoles volverán a ser los grandes favoritos para poner el 'broche de oro' a una temporada intensa.

Mega» Programas» Moto GP

Publicidad

Programas

Top mecanic - Los cuatro mecánicos intentan arrancar sus motores a mitad de la semana

Stéphane y Frédéric instalan y arrancan el motor en una hora y media

Circuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia).

La última carrera del año de MotoGP vuelve a Valencia en una edición especialmente emotiva

El piloto brasileño Diogo Moreira celebra su victoria en el Grand Premio de Portugal de Moto2.

Moreira, con todo a favor para lograr el título de Moto2 y campeonato resuelto con dominio español en Moto3

El piloto español, Jorge Martín, vigente campeón del mundo de Moto GP
AUSENTE DESDE EL GP DE JAPÓN

Jorge Martín reaparece en Valencia pensando "en 2026"

“Vi un movimiento inminente de la extrema izquierda para ir a por mí”, asegura Rubiales
Rubiales vincula su caída con el contexto político en España

“Vi un movimiento inminente de la extrema izquierda para ir a por mí”, asegura Rubiales

Rubiales carga contra Jenni Hermoso: “Una persona con la madurez de 33 años no tiene un cambio de opinión, tiene un cambio de versión”
Rubiales rompe su silencio en El Chiringuito

Rubiales 'carga' contra Jenni Hermoso: “Una persona con la madurez de 33 años no tiene un cambio de opinión, tiene un cambio de versión”

Luis Rubiales ha comparecido públicamente en El Chiringuito de Jugones para ofrecer su versión sobre el caso que le apartó de la presidencia de la RFEF.

Top mecanic - Un deportivo frente a un escarabajo destrozados. ¿cuál de los dos será más fácil de restaurar?
Momento destacado

Un deportivo frente a un escarabajo destrozados. ¿Cuál de los dos será más fácil de restaurar?

Los mecánicos descubren sus coches destrozados y a sus compañeros para recomponerlos.

“La imagen es preciosa, pero no se puede entrar así al Camp Nou”

“La imagen es preciosa, pero no se puede entrar así al Camp Nou”

Messi volvió al Camp Nou de forma improvisada

Messi volvió al Camp Nou de forma improvisada

Top mecanic - Grégory y Stéphane se enfrentan a dos coches destrozados, uno de ellos acabó hundido

Grégory y Stéphane se enfrentan a dos coches destrozados: uno de ellos acabó hundido

Publicidad