La última carrera del año de MotoGP vuelve a Valencia en una edición especialmente emotiva

En 2024, las carreras del circuito 'Ricardo Tormo' no se pudieron disputar al quedar medio arrasadas las inmediaciones del trazado por el efecto de las riadas que se produjeron, lo que provocó un cambio de escenario a Barcelona, donde hubo de celebarse la prueba, como la de este año, dedicada a las víctimas de la DANA.

Ahora, el campeonato del mundo de MotoGP regresa en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, a su escenario habitual, que también es habitualmente la última prueba del mundial.

Pese a estar lesionado, el campeón del mundo de 2025, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) estará presente durante todo el fin de semana y también en los test previstos para el martes, aunque no se subirá a su moto, pues anunció que seguirá "los plazos biológicos" necesarios para su completa recuperación.

El actual campeón del mundo, Jorge Martín, y Marc Márquez, líder del Mundial, hablando antes del GP de Qatar de esta temporada | Getty Images

El que sí volverá a subirse a la moto y en competición en la carrera valenciana será del campeón del mundo de 2024, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), y de Maverick Viñales (KTM RC 16), lo que sin duda dará un interés especial a la última cita de la temporada, cuya organización ya ha anunciado un lleno total y absoluto de público.

En lo estrictamente deportivo, la categoría de MotoGP ha registrado la victoria de seis pilotos distintos en las seis últimas citas diputadas esta temporada, una estadística que inicio el propio Marc Márquez en San Marino.

A ese triunfo le siguió el de su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que venció en Japón, en donde la segunda posición de Marc Márquez le otorgó matemáticamente el título de campeón del mundo de MotoGP 2025.

Tras Bagnaia, le tocó el turno al español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) en Indonesia, con su compatriota Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) victorioso en Australia, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) en Malasia y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) en Portugal.

Desde la lesión de Márquez en Indonesia, el 'cuadro' de aspirantes a la victoria en cada gran premio se ha abierto claramente y no parece que Valencia vaya a ser una excepción, pues no hay un dominador claro que permita conceder más opciones a cualquiera de ellos ante sus oponentes.

Además de los citados últimos ganadores, el 'Ricardo Tormo' de Cheste pueden añadir a esa lista al siempre ambicioso Pedro Acosta (KTM RC 16), quien busca su primera victoria en la categoría, los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) yFranco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) o los franceses Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Johann Zarco (Honda RC 213 V).

Pedro Acosta | Mega

La evolución de la KTM RC 16 ha sido muy evidente en las últimas citas, y sólo esa necesidad de más tracción en el tren trasero de su moto impide a 'Tiburón' Acosta ser un aspirante claro a la victoria, que sin duda volverá a 'intentar' en la cita valenciana.

Las tres primeras posiciones del campeonato 2025 tienen ya nombre propio en Marc Márquez, Alex Márquez y Marco Bezzecchi, respectivamente, por lo que el gran interés del fin de semana será conocer quien es el último vencedor de la temporada y, sin duda, la lucha será de lo más abierta, como en la secuencia de carreras disputadas desde San Marino, en el circuito de 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático.

El circuito Ricardo Tormo, que lleva el nombre del primer valenciano en ganar un título mundial en la categoría de 50cc, es un trazado que se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj y se caracteriza por curvas cerradas que se alternan con rectas cortas donde se suelen utilizar marchas cortas. El circuito tiene una longitud de 4 km con cinco curvas a la derecha, nueve a la izquierda y una recta de 876 metros.