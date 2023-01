'Tiburoncero' se impone con claridad

Tras una dura semana de entrenamientos, el enfrentamiento entre Tomás Roncero y Carme Barceló en el Gran Reto llegaba a su fin. 'Tiburoncero' se ha impuesto en los 50 metros con claridad por los problemas físicos que ha acusado Carme Barceló durante la carrera.

La tertuliana terminó al borde de las lágrimas: "Me da mucha rabia... pero ya pienso en prepararme para el siguiente reto". Por su parte, Tomás Roncero ha dedicado su victoria al club de sus amores, como no podía ser de otra manera: "Hoy no he nadado yo... Ha nadado el Real Madrid".