“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”

Josep Pedrerol lanzó un mensaje de calma a la afición madridista tras el empate en Montilivi: el club no valora, a día de hoy, ningún relevo en el banquillo.

Josep Pedrerol reveló en exclusiva que desde la directiva blanca “no se plantea ningún cambio de entrenador”. El periodista subrayó que el club mantiene su confianza intacta en el proyecto y en la gestión del vestuario, pese al ruido externo generado tras el empate. La prioridad, según desveló, es recomponer sensaciones y enfocarse en los próximos compromisos, dejando claro que no existe ningún movimiento interno ni conversaciones abiertas respecto a un posible relevo en el cuerpo técnico.

