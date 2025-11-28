El silencio más largo de la historia de El Cafelito

El Chiringuito de Jugones

¡Mucho ojo a lo que desvela D'Alessandro!

Jorge D'Alessandro es el nuevo invitado de 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, un podcast que ha dejado grandes titulares y un silencio histórico. El histórico ex portero y ex entrenador ha contado como fue entrenador de Lobo Carrasco en el Figueres, su relación en el vestuario, si fue un jugador difícil... ¡No te lo puedes perder!

Xabi Alonso sondea a su vestuario para dar un salto competitivo

Xabi Alonso sondea a su vestuario para dar un salto competitivo

Josep Pedrerol: “Florentino Pérez le ha dicho a Xabi que no se juega el puesto ante Olympiacos”

Jota Jordi: “Estoy en el programa por obligación; a estos jugadores hay que exigirles mucho más”

Al periodista catalán se le notó hundido tras la derrota de los de Flick en Stamford Bridge.

Pipi Estrada: “Si Xabi Alonso no gana al Olympiacos, será destituido del Real Madrid”

Edu: "Si todos hubieran corrido como Gonzalo o Asencio..."

Edu: "Si todos hubieran corrido como Gonzalo o Asencio..."

