Información de Marcos Benito en El Chiringuito
“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”
Tras los últimos partidos del Real Madrid, el técnico busca recuperar el vestuario
En los últimos 5 partidos el conjunto blanco solo ha logrado una victoria, 3 empates y una derrota. Para intentar contrarrestar la situación del Madrid, Xabi Alonso ha optado por cambiar su metodología de vídeo. Marcos Benito ha desvelado en El Chiringuito, que se “ha reducido los vídeos que le pone a los jugadores a 1 minuto”.
