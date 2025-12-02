“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  

El Chiringuito de Jugones

Tras los últimos partidos del Real Madrid, el técnico busca recuperar el vestuario

En los últimos 5 partidos el conjunto blanco solo ha logrado una victoria, 3 empates y una derrota. Para intentar contrarrestar la situación del Madrid, Xabi Alonso ha optado por cambiar su metodología de vídeo. Marcos Benito ha desvelado en El Chiringuito, que se “ha reducido los vídeos que le pone a los jugadores a 1 minuto”.

Josep Pedrerol lanzó un mensaje de calma a la afición madridista tras el empate en Montilivi: el club no valora, a día de hoy, ningún relevo en el banquillo.

