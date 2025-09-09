Forjado a Fuego

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La fragua se enciende: los armeros competirán por el premio forjando una pieza ancestral de los carniceros

Los armeros buscarán el premio con un utensilio clásico de los carniceros.

La fragua se enciende: los armeros competirán por el premio forjando una pieza ancestral de los carniceros

Publicidad

mega
Publicado:

Cuatro armeros competirán por 10.000 dólares en un nuevo desafío forjado a fuego. Bajo la atenta mirada del maestro armero de la ABS, J. Neilson; el especialista en armas históricas, David Baker; y el experto en armas blancas, Doug Marcaida, los concursantes deberán demostrar toda su destreza en la fragua.

El reto: forjar una macheta de carnicero, pieza que ha acompañado durante siglos a carniceros de todo el mundo. Para ello, contarán con un material singular: el acero de alto carbono recuperado de ganchos de carnicería.

Con un límite de tres horas de trabajo, los armeros deberán dar forma, templar y afilar sus machetas, que después serán sometidas a exigentes pruebas: golpes contra huesos para medir su resistencia y cortes sobre carne y vegetales para evaluar su filo y funcionalidad. Solo uno de ellos se alzará con la victoria y el premio final.

Mega» Programas» Forjado a Fuego» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La fragua se enciende: los armeros competirán por el premio forjando una pieza ancestral de los carniceros

La fragua se enciende: los armeros competirán por el premio forjando una pieza ancestral de los carniceros

Andy Bassich y su mujer suben a lo alto de un risco para avistar alces que les permitan sobrevivir al invierno en Alaska

Andy Bassich y su mujer suben a lo alto de un risco para avistar alces que les permitan sobrevivir al invierno en Alaska

Llegan nuevos progamas inesperados a Mega: descubre todas las novedades

Llegan nuevos programas increíbles a Mega: descubre todas las novedades de la temporada

Mike Wolfe descubre en Carolina del Norte una insólita colección de antigüedades médicas
Momento destacado

Mike Wolfe descubre en Carolina del Norte una insólita colección de antigüedades médicas

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 
Información de Jota Jordi sobre el FC Barcelona

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  
Información de José Álvarez sobre el Camp Nou

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  

El barcelonismo, muy pendiente del Camp Nou  

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII
Momento destacado

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII

La espada de Sutton Hoo: el nuevo reto de Ben Abbott.

Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación

Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación

Fracaso histórico en El Desafío en la arena: ninguna pareja logra pasar a la final

Fracaso histórico en Desafío en la arena: ninguna pareja logra pasar a la final

Josep: “Hay que cuidar a Lamine”

Josep: “Hay que cuidar a Lamine”

Publicidad