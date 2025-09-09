Momento destacado
La fragua se enciende: los armeros competirán por el premio forjando una pieza ancestral de los carniceros
Cuatro armeros competirán por 10.000 dólares en un nuevo desafío forjado a fuego. Bajo la atenta mirada del maestro armero de la ABS, J. Neilson; el especialista en armas históricas, David Baker; y el experto en armas blancas, Doug Marcaida, los concursantes deberán demostrar toda su destreza en la fragua.
El reto: forjar una macheta de carnicero, pieza que ha acompañado durante siglos a carniceros de todo el mundo. Para ello, contarán con un material singular: el acero de alto carbono recuperado de ganchos de carnicería.
Con un límite de tres horas de trabajo, los armeros deberán dar forma, templar y afilar sus machetas, que después serán sometidas a exigentes pruebas: golpes contra huesos para medir su resistencia y cortes sobre carne y vegetales para evaluar su filo y funcionalidad. Solo uno de ellos se alzará con la victoria y el premio final.
