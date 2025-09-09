Llegan nuevos programas increíbles a Mega: descubre todas las novedades de la temporada

En Mega cada día es una nueva aventura. Y si te ha sorprendido lo que has visto hasta ahora, vas a alucinar con lo que va a llegar.

Se avecina una temporada alucinante con los estrenos de 'Top mechanic' y 'Soplado a fuego'.

Asistiremos a más retos imposibles con nuevos capítulos de 'Vida bajo cero', el programa que cuenta las luchas cotidianas de vivir en el aislado estado de Alaska, donde una decisión equivocada podría costarle la vida.

Así es la vida siempre en Mega, apasionada y al límite. Bien lo saben en 'Pesca extrema', donde los equipos de pescadores luchan contra los elementos para capturar la mayor cantidad de atún rojo gigante.

Sin olvidar otros clásicos como 'El colegio invisible', nuestras historias de 'Mega crimen' y la actualidad deportiva con 'El chiringuito de jugones', que recogerá además los grandes eventos de la temporada.

Mega es esto y mucho más, que puedes disfrutar desde ya sin perder de ojo de lo que llega muy pronto.