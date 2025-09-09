Programas

Nuevas aventuras

Llegan nuevos programas increíbles a Mega: descubre todas las novedades de la temporada

Estrenos como 'Top mechanic' o 'Soplado a fuego' componen las novedades de Mega para la nueva temporada.

Llegan nuevos progamas inesperados a Mega: descubre todas las novedades

En Mega cada día es una nueva aventura. Y si te ha sorprendido lo que has visto hasta ahora, vas a alucinar con lo que va a llegar.

Se avecina una temporada alucinante con los estrenos de 'Top mechanic' y 'Soplado a fuego'.

Asistiremos a más retos imposibles con nuevos capítulos de 'Vida bajo cero', el programa que cuenta las luchas cotidianas de vivir en el aislado estado de Alaska, donde una decisión equivocada podría costarle la vida.

Así es la vida siempre en Mega, apasionada y al límite. Bien lo saben en 'Pesca extrema', donde los equipos de pescadores luchan contra los elementos para capturar la mayor cantidad de atún rojo gigante.

Sin olvidar otros clásicos como 'El colegio invisible', nuestras historias de 'Mega crimen' y la actualidad deportiva con 'El chiringuito de jugones', que recogerá además los grandes eventos de la temporada.

Mega es esto y mucho más, que puedes disfrutar desde ya sin perder de ojo de lo que llega muy pronto.

La fragua se enciende: los armeros competirán por el premio forjando una pieza ancestral de los carniceros

Andy Bassich y su mujer suben a lo alto de un risco para avistar alces que les permitan sobrevivir al invierno en Alaska

Llegan nuevos progamas inesperados a Mega: descubre todas las novedades

Mike Wolfe descubre en Carolina del Norte una insólita colección de antigüedades médicas
Mike Wolfe descubre en Carolina del Norte una insólita colección de antigüedades médicas

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 
Información de Jota Jordi sobre el FC Barcelona

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  
Información de José Álvarez sobre el Camp Nou

El barcelonismo, muy pendiente del Camp Nou  

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII
De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII

La espada de Sutton Hoo: el nuevo reto de Ben Abbott.

Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación

Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación

Fracaso histórico en El Desafío en la arena: ninguna pareja logra pasar a la final

Josep: “Hay que cuidar a Lamine”

