Mike Wolfe descubre en Carolina del Norte una insólita colección de antigüedades médicas

Mike Wolfe viaja hasta Carolina del Norte para visitar a Richard, un ex cirujano ocular que guarda en edicio aledaño a su casa una sorprendente colección de piezas relacionadas con el mundo de la ciencia. Wolfe está interesado en aparatos médicos y queda impresionado al descubrir todo lo que Richard ha reunido.

Coleccionista de antigüedades médicas, Richard confiesa: "Siempre he buscado cosas extrañas y diferentes". Entre los numerosos objetos que posee , llaman especialmente la atención de Wolfe unos fórceps, una sierra para huesos, una pieza utilizada en amputaciones y un kit de cirugía ocular de los años veinte.

