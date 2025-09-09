José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  

El Chiringuito de Jugones

Información de José Álvarez sobre el Camp Nou

El barcelonismo, muy pendiente del Camp Nou  

Las obras del Camp Nou está siendo uno de los grandes problemas del FC Barcelona durante la presente temporada, ya que se retrasan de forma constante por seguridad. Según informa José Álvarez, en El Chiringuito, “este martes por la tarde se anunciará que el partido se jugará en el Johan Cruyff”. Por otro lado, el club intentará “jugar un partido en el Camp Nou antes de que empiece la Champions”, ha añadido el redactor. “La UEFA exige al Barça al menos un partido en el Camp Nou en Liga para darle permiso y disputar la competición europea en el estadio”, explicaba José.

