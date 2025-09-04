Tradición y supervivencia: Chip Hailstone fabrica unos originales recolectores de bayas para sus hijas en el Ártico

En Kiwalik, a 60 kilómetros al sur del círculo polar ártico, vive Chip Hailstone, quien tiene la intención de fabricar para sus hijas un recolector de bayas. Para ello, se servirá de las raíces de los árboles que flotan a la deriva río arriba.

A sus hijas les encantan las frambuesas silvestres y, con el recolector que les ha elaborado su padre, podrán almacenarlas antes de la llegada del frío invierno y así alimentarse de ellas durante mucho tiempo.

Qutan y Carol salen a recoger bayas acompañadas por su padre. Es temporada de frambuesas y no desaprovechan la oportunidad. Las quieren para preparar mermeladas y pasteles y, gracias al recolector, una herramienta tradicional muy usada por los nativos de Alaska, la recogida de este fruto rojo resulta más fácil y rápida.