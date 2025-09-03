Vida bajo cero

Sin agua corriente ni electricidad, Sue Aikens construye su propio jacuzzi en mitad del Ártico

Sue Aikens pasa el invierno en su propiedad en Chena, a 169 kilómetros al sur del círculo polar ártico.

Su objetivo es acondicionar el terreno para asegurar su futuro lejos de la base de Kavik, y piensa aprovechar las gélidas temperaturas, que pueden alcanzar más de -30°C, para hacerlo.

Sin agua corriente ni electricidad, Sue recurre a materiales comprados para construir un sistema que le permita mantener la higiene y sanar el desgaste de una vida dura en el Ártico. "Me gusta estar limpia", afirma.

Para ello, ha adquirido una bañera y planea convertirla en un jacuzzi alimentado con el agua del río más cercano. Pero surge la gran incógnita: ¿cómo logrará calentar el agua? Ella lo tiene claro. ¿Quieres verlo?

